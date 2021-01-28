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Футбол

Гасперини отметил, как Малиновский помог клубу

отСергей Сумской

Янв 28, 2021

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы в Кубке Италии над римским «Лацио» (3:2) отметил, что это была захватывающая игра.

По словам специалиста, команда хорошо начала, но при счете 1:0 перестала играть.

«Лацио» перевернул результат. Во втором тайме мы играли исключительно, в меньшинстве было сложно, но гол Малиновского вернул нас в игру.  Мы не смогли реализовать пенальти и в концовке матча удержали оборону», – приводит слова Гасперини Corriere dello Sport.

Напомним, Малиновский в игре с «Лацио» отметился вторым голом в сезоне.

от Сергей Сумской

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