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Футбол

Колос подпишет защитника сборной Беларуси

отАндрей Огородник

Янв 28, 2021 , ,
Николай Золотов

Коваливский «Колос» в ближайшее время может подписать в свои ряды защитника сборной Беларуси по футболу Николая Золотова.

По информации белорусского комментатора Владислава Татура, 26-летний футболист в скором времени подпишет контракт с коваливским клубом. Перейдет игрок в «Колос» бесплатно, так как неделей ранее он расторг контракт с российским «Уралом».

Отметим, в составе сборной Беларуси Николай Золотов дебютировал осенью 2019 года, с тех пор сыграв семь матчей. В российской Премьер лиге он провел 15 поединков, также у него свыше ста поединков в Высшей лиге чемпионата Беларуси.

от Андрей Огородник

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