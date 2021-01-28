Роман Безус может перебраться в чемпионат Кипра

Полузащитник сборной Украины Роман Безус может до конца январьского трансферного окна сменить клубную прописку.

Несмотря на то, что игрок стабильно выходит в составе бельгийского «Гента», отыграв в нынешнем сезоне тринадцать матчей, существует достаточно высокая вероятность ухода Безуса в чемпионат Кипра.

Как сообщает журналист радио POLITIS Паникос Хацилиасис, большой интерес в услугах 30-летнего полузащитника проявляет один из грандов чемпионата Кипра «Антортосис», главный тренер которому Темури Кецбая лично заинтересован в сделке.

Отметим, контракт Безуса заканчивается летом 2022 года.