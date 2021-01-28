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Футбол

Шахтер пойдет на неожиданный шаг, чтобы заполучить Кайки

отСергей Сумской

Янв 28, 2021 ,

«Шахтер» намерен сменить стратегию по возможному переходу нападающего «Флуминенсе» Кайки, передает Empire Of The Kop.

Отмечается, что «Горняки» планируют установить более тесный контакт с семьей и представителями 17-летнего футболиста, чтобы суметь убедить его на переход.

Донецкая команда увеличила усилия по переходу, узнав, что за Кайки намерен побороться «Ливерпуль». Переезд в Англию является более привлекательным для футболиста, но «Шахтер» имеет примеры успешной адаптации бразильцев к европейскому футболу.

Напомним, Кайки является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году.

от Сергей Сумской

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