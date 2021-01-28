Шахтер пойдет на неожиданный шаг, чтобы заполучить Кайки

«Шахтер» намерен сменить стратегию по возможному переходу нападающего «Флуминенсе» Кайки, передает Empire Of The Kop.

Отмечается, что «Горняки» планируют установить более тесный контакт с семьей и представителями 17-летнего футболиста, чтобы суметь убедить его на переход.

Донецкая команда увеличила усилия по переходу, узнав, что за Кайки намерен побороться «Ливерпуль». Переезд в Англию является более привлекательным для футболиста, но «Шахтер» имеет примеры успешной адаптации бразильцев к европейскому футболу.

Напомним, Кайки является лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии U-17 в 2020 году.