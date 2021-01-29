Клопп заманивает Мбаппе в Ливерпуль

«Ливерпуль» может подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе

По данным журналиста Canal+ Жоффруа Гаретье, менеджер «Красных» Юрген Клопп «оказывает серьезное давление на окружение Мбаппе», пытаясь убедить 22-летнего француза перейти в мерсисайдский клуб.

Кроме того, в эфире передачи на Canal+ сообщили, что с Мбаппе общается Фабиньо, с которым они вместе выступали за «Монако». Хавбек «Ливерпуля» говорит Килиану, что тот станет звездой, если перейдет к ним.

Напомним, договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.