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Футбол

Луческу объяснил, почему Малиновский не играл в его Шахтере

отСергей Сумской

Янв 29, 2021 , , , ,

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу вспомнил, как полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский играл в его «Шахтере».

По словам румынского специалиста, футболисту был предоставлен шанс на товарищеском турнире в Бразилии.

«Но тогда пробиться в состав ему было нереально. Мы отдали Руслана в аренду в «Зарю». Оттуда его позвали в Бельгию. Я сказал: «Поезжай, без вопросов».

По мне, молодежи в 16-17 лет нужно ехать в Западную Европу, пробиваться там в академиях, конкурировать. А потом вы получите обратно практически готового игрока», — приводит слова коуча «Спорт-Эскпресс».

от Сергей Сумской

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