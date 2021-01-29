Луческу объяснил, почему Малиновский не играл в его Шахтере

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу вспомнил, как полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский играл в его «Шахтере».

По словам румынского специалиста, футболисту был предоставлен шанс на товарищеском турнире в Бразилии.

«Но тогда пробиться в состав ему было нереально. Мы отдали Руслана в аренду в «Зарю». Оттуда его позвали в Бельгию. Я сказал: «Поезжай, без вопросов».

По мне, молодежи в 16-17 лет нужно ехать в Западную Европу, пробиваться там в академиях, конкурировать. А потом вы получите обратно практически готового игрока», — приводит слова коуча «Спорт-Эскпресс».