Коваленко еще не в Аталанте, но его уже хотят переманить

В Италии продолжается накаляться обстановка с переходом полузащитника донецкого «Шахтера» Виктора Коваленко в «Аталанту». Не успел украинец приземлился в Бергамо, чтобы подписать все необходимые документы для завершения трансфера, на него уже появился новый претендент.

Как сообщает издание TuttoAtalanta.com, президент «Дженоа» Энрико Прециози хотел бы попросить «Аталанту» арендовать игрока на шесть месяцев. Клуб из Генуи считает, что украинскому атакующему полузащитнику не будет места в новой команде, потому готовы предоставить футболисту игровую практику.

Напомним, ране СМИ сообщали, что «Шахтер» получит за игрока 700 тысяч евро.