Мойес оценил действия Ярмоленко на позиции центрфорварда

Менеджер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что полузащитник команды Андрей Ярмоленко хорошо сыграл на позиции центрального нападающего.

«Ярмоленко хорошо сыграл на позиции центрфорварда. Не хочу никого подписывать просто, чтобы привести в команду.

Все, что мы делаем – готовимся к матчу против «Ливерпуля», чтобы добиться положительного результата», – приводит слова Мойеса Sky Sports.

Напомним, украинец провел матч в нападении в кубковой встрече против «Донкастера» (4:0), в котором отметился забитым голом.