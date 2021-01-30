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Футбол

Мойес оценил действия Ярмоленко на позиции центрфорварда

отСергей Сумской

Янв 30, 2021 ,

Менеджер «Вест Хэма» Дэвид Мойес считает, что полузащитник команды Андрей Ярмоленко хорошо сыграл на позиции центрального нападающего.

«Ярмоленко хорошо сыграл на позиции центрфорварда. Не хочу никого подписывать просто, чтобы привести в команду.

Все, что мы делаем – готовимся к матчу против «Ливерпуля», чтобы добиться положительного результата», – приводит слова Мойеса Sky Sports.

Напомним, украинец провел матч в нападении в кубковой встрече против «Донкастера» (4:0), в котором отметился забитым голом.

от Сергей Сумской

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