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Футбол

Тассотти раскрыл, впишется ли Коваленко в состав Аталанты

отСергей Сумской

Янв 30, 2021 , , ,

Ассистент наставника сборной Украины Мауро Тассотти считает, что полузащитник донецкого «Шахтера» Виктора Коваленко идеально впишется в игровую модель «Аталанты», куда трансфер игрока могут оформить в ближайшее время.

По его словам, в «Аталанте» Коваленко может сыграть по двумя центральными нападающими.

«По характеристикам он похож на Пашалича. У Виктора нет характеристик чистого центрального хавбека, у него есть способности быть полезным в зоне атаки, достаточно забивает.

Думаю, он легко впишется в состав «Аталанты», – приводит слова Тассотти Tuttosport.

от Сергей Сумской

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