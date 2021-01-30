Тассотти раскрыл, впишется ли Коваленко в состав Аталанты

Ассистент наставника сборной Украины Мауро Тассотти считает, что полузащитник донецкого «Шахтера» Виктора Коваленко идеально впишется в игровую модель «Аталанты», куда трансфер игрока могут оформить в ближайшее время.

По его словам, в «Аталанте» Коваленко может сыграть по двумя центральными нападающими.

«По характеристикам он похож на Пашалича. У Виктора нет характеристик чистого центрального хавбека, у него есть способности быть полезным в зоне атаки, достаточно забивает.

Думаю, он легко впишется в состав «Аталанты», – приводит слова Тассотти Tuttosport.