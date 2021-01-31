EURO.com.ua

Футбол

Ференцварош вновь потерял очки, но укрепил лидерство

отАндрей Огородник

Янв 31, 2021 , ,
Сергей Ребров

Небольшой спад в игре намечается в футболистов лучшей команды Венгрии последних лет «Ференцвароша», которой руководит известный украинский специалист Сергей Ребров.

Вчера «фради» не сумели обыграть «Кишварду», которая весьма неожиданно в нынешнем сезоне идет на третьем месте чемпионата Венгрии. Команды обменялись по одному забитому голу, расписав ничью 1:1.

Стоить отметить, что полузащитник сборной Украины Игорь Харатин не сумел реализовать пенальти на 12 минуте матча. Для «Ференцвароша» это третья осечка за последние четыре матча, тем не менее, с учетом поражения «Фехервара» отрыв от второго места увеличился до 11 очков.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Артем Габелок покинул Пюник

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ференцварош вновь потерял очки, но укрепил лидерство

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Швед помог Мехелену отобрать очки в Генка

Янв 31, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три + три =

Вы пропустили

Футбол

Артем Габелок покинул Пюник

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Леся Цуренко покидает турнир в Мельбурне в первом раунде

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ференцварош вновь потерял очки, но укрепил лидерство

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Швед помог Мехелену отобрать очки в Генка

Янв 31, 2021 Андрей Огородник