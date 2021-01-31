Ференцварош вновь потерял очки, но укрепил лидерство

Небольшой спад в игре намечается в футболистов лучшей команды Венгрии последних лет «Ференцвароша», которой руководит известный украинский специалист Сергей Ребров.

Вчера «фради» не сумели обыграть «Кишварду», которая весьма неожиданно в нынешнем сезоне идет на третьем месте чемпионата Венгрии. Команды обменялись по одному забитому голу, расписав ничью 1:1.

Стоить отметить, что полузащитник сборной Украины Игорь Харатин не сумел реализовать пенальти на 12 минуте матча. Для «Ференцвароша» это третья осечка за последние четыре матча, тем не менее, с учетом поражения «Фехервара» отрыв от второго места увеличился до 11 очков.