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Футбол

Горняк-Спорт просматривает 18 потенциальных новичков

отАндрей Огородник

Янв 31, 2021 , ,
Горняк-Спорт

Клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу «Горняк-Спорт», существование которого ещё недавно было под большим вопросом, начал подготовку ко второй половине сезона.

По информации Meta Ratings, сейчас клуб из Горишних Плавнив просматривает сразу восемнадцать футболистов, которые в перспективе могут пополнить ряды команды.

Напомним, по окончанию первой половины сезона, по итогам которой команда Жабченко финишировала на четвертом месте, всем игрокам команды были предоставлен статус свободного агента, а руководство клуба планировало сняться с турнира, но сумело в итоге найти инвестора и продолжит свои выступления.

от Андрей Огородник

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