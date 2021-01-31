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Футбол

Лидер Миная может перейти в Десну?

отАндрей Огородник

Янв 31, 2021 , ,
Анатолий Нуриев

Одно из главных открытий нового сезона, нападающий закарпатского «Миная» Анатолий Нуриев прокомментировал трансферные слухи связанные с его именем.

Несмотря на то, что слухи связывали нападающего с СК «Днепр-1», никакой конкретики по переходу в днепровский клуб у игрока не было, в то время, как он мог оказаться в «Десне».

«Днепр-1» – нет, а «Десна», вроде, да. Но у меня на данный момент контракт с «Минаем» есть, так что не обращаю внимания. Этим занимается агент. Как будет – так будет», – сказал Нуриев. 

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего нападающего шесть голов в 12 матчах УПЛ.

от Андрей Огородник

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