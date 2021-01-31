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Футбол

Швед помог Мехелену отобрать очки в Генка

отАндрей Огородник

Янв 31, 2021 , ,
Марьян Швед

Кандидат в сборную Украины Марьян Швед постепенно возвращает свой уровень игры, который он демонстрировал в свое время в составе львовских «Карпат».

В матче против «Генка» украинский вингер вышел в стартовом составе «Мехелена» и провел весьма неплохой поединок. Несмотря на то, что результативными действиями ему отличится не удалось, в его активе три удара, одна успешная обводка и участие в ряде опасных атак. Аналитический портал WhoScored оценил его действиям оценкой 6.8 баллов.

Отметим, матч между «Генком» и «Мехеленом» завершился нулевой ничьей. Клуб украинца после 25 туров идет на десятом месте в турнирной таблице.

от Андрей Огородник

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