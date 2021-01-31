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Футбол

Спортинг вернется к кандидатуре Яремчука?

отАндрей Огородник

Янв 31, 2021 , ,
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук все ещё может сменить клубную прописку.

Как сообщает португальская пресса, форвард «Гента» входит в список потенциальных трансферов лиссабонского «Спортинга». Правда, как отмечает A Bola, Яремчук стоит лишь на втором месте в плане приоритетов клуба. Португальский гранд намерен сосредоточить свое внимание на форварде «Браги» Паулиньо и лишь в случае неудачи в переговорах, перейдет к переговорам по переходу украинского форварда.

Напомним, что этой зимой слухи активно связывают Яремчука с римской «Ромой», но «Гент» желает выручить за форварда около 20 миллионов, что отпугивает потенциальных покупателей.

от Андрей Огородник

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