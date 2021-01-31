Вакула покинул Десну

Молодой талант донецкого «Шахтера» Владислав Вакула не успев дебютировать за черниговскую «Десну» покинул расположение «северян».

Как уже сообщалось ранее, 13 января «Десна» арендовала полузащитника «Шахтера», который должен был стать заменой Михаилу Мудрику, который вернулся в команду. Тем не менее, спустя две недели Владислава Вакула расторг с «Десной» арендное соглашение и даже успел перейти в новую команду.

На своей странице в Инстаграм полузащитник сообщил о своем возвращении в «Мариуполь», где он к слову уже выступал до своего перехода в «Шахтер». Речь идет об аренде до конца сезона.