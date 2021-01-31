EURO.com.ua

Футбол

Вакула покинул Десну

отАндрей Огородник

Янв 31, 2021 , ,
Владислав Вакула

Молодой талант донецкого «Шахтера» Владислав Вакула не успев дебютировать за черниговскую «Десну» покинул расположение «северян».

Как уже сообщалось ранее, 13 января «Десна» арендовала полузащитника «Шахтера», который должен был стать заменой Михаилу Мудрику, который вернулся в команду. Тем не менее, спустя две недели Владислава Вакула расторг с «Десной» арендное соглашение и даже успел перейти в новую команду.

На своей странице в Инстаграм полузащитник сообщил о своем возвращении в «Мариуполь», где он к слову уже выступал до своего перехода в «Шахтер». Речь идет об аренде до конца сезона.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Артем Габелок покинул Пюник

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ференцварош вновь потерял очки, но укрепил лидерство

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Швед помог Мехелену отобрать очки в Генка

Янв 31, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2 + 11 =

Вы пропустили

Футбол

Артем Габелок покинул Пюник

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Леся Цуренко покидает турнир в Мельбурне в первом раунде

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ференцварош вновь потерял очки, но укрепил лидерство

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Швед помог Мехелену отобрать очки в Генка

Янв 31, 2021 Андрей Огородник