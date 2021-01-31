EURO.com.ua

Футбол

Зинченко провел весь поединок против Шеффилд Юнайтед

отАндрей Огородник

Янв 31, 2021 , ,
Александр Зинченко

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко набрал неплохую форму в последних матчах нового года.

Вчера украинский универсал традиционно для последних матчей, вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч против «Шеффилд Юнайтед». Несмотря на то, что ничем существенным игрок не отличился, авторитетный портал Sofa Score оценил его действия оценкой 7.1 балл. Для Зинченко вчерашний матч стал шестым в 2021 году.

«Манчестер Сити» матч против главного аутсайдера сезона выиграл со счетом 1:0. Единственный гол на счету Габриеля Жезуша.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Артем Габелок покинул Пюник

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ференцварош вновь потерял очки, но укрепил лидерство

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Швед помог Мехелену отобрать очки в Генка

Янв 31, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × три =

Вы пропустили

Футбол

Артем Габелок покинул Пюник

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Леся Цуренко покидает турнир в Мельбурне в первом раунде

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ференцварош вновь потерял очки, но укрепил лидерство

Янв 31, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Швед помог Мехелену отобрать очки в Генка

Янв 31, 2021 Андрей Огородник