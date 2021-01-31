Зинченко провел весь поединок против Шеффилд Юнайтед

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко набрал неплохую форму в последних матчах нового года.

Вчера украинский универсал традиционно для последних матчей, вышел в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч против «Шеффилд Юнайтед». Несмотря на то, что ничем существенным игрок не отличился, авторитетный портал Sofa Score оценил его действия оценкой 7.1 балл. Для Зинченко вчерашний матч стал шестым в 2021 году.

«Манчестер Сити» матч против главного аутсайдера сезона выиграл со счетом 1:0. Единственный гол на счету Габриеля Жезуша.