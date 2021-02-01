Коваленко трогательно попрощался с Шахтером

Украинский хавбек Виктор Коваленко попрощался с донецким «Шахтером».

Футболист поблагодарил Рината Ахметова, Сергея Палкина и фанатов за поддержку и критику, что помогло ему стать сильнее.

«Меня пригласили в академию «Шахтера» в 12 лет. Ровно столько же я провел в клубе, который многому меня научил и который дал мне все, чтобы я стал футболистом и вырос в игрока сборной Украины.

За это я очень благодарен «Шахтеру» и его семье: тренерам академии, тренерам первой команды и всем тем, с кем играл и работал в клубе.

Благодарю президента клуба Рината Ахметова и Генерального директора Сергея Палкина. Отдельное спасибо болельщикам, всем кто поддерживал меня и кто критиковал. Вы помогли мне стать сильнее», – написал Коваленко на своей странице в инстаграм.