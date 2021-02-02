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Футбол

Ингулец усилиться экс-защитником юношеской сборной Нидерландов?

отАндрей Огородник

Фев 2, 2021 , ,
Хеннош Асмелаш

Петровский «Ингулец» в скором времени может провернуть достаточно интересную сделку.

Как сообщает телеграм-канал «Бей-Беги», сейчас на просмотре в команде Сергея Лавриненко перебывает 21-летний нидерландский защитник Хеннош Асмелаш. Если игроку удаться проявить себя с ним будет подписан полноценный контракт.

Отметим, в свое время Хеннош Асмелаш считался большим талантом и вызывался в юношескую сборную Нидерландов. Последним его клубом был «Ден Хааг», который он покинул на правах свободного агента.

от Андрей Огородник

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