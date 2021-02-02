Хатайспор отклонил щедрое предложение Динамо по форварду клуба

Киевское «Динамо» не смогло договориться по переходу габонского нападающего турецкого «Хатайспора» Аарона Бупендзы.

Как сообщает En Son Haber, ссылаясь на слова президента клуба, вице-чемпионы Украины предлагали за 24-летнего нападающего девять миллионов евро, но получили отказ. Сообщается, что «Хатайспор» оценивает своего игрока в 10 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Аарон Бупендза является одним из лучших бомбардиров чемпионата Турции. На счету габонского форварда пятнадцать голов в 19 матчах.