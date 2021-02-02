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Футбол

Хатайспор отклонил щедрое предложение Динамо по форварду клуба

отАндрей Огородник

Фев 2, 2021 , ,
Аарон Бупендза

Киевское «Динамо» не смогло договориться по переходу габонского нападающего турецкого «Хатайспора» Аарона Бупендзы.

Как сообщает En Son Haber, ссылаясь на слова президента клуба, вице-чемпионы Украины предлагали за 24-летнего нападающего девять миллионов евро, но получили отказ. Сообщается, что «Хатайспор» оценивает своего игрока в 10 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Аарон Бупендза является одним из лучших бомбардиров чемпионата Турции. На счету габонского форварда пятнадцать голов в 19 матчах.

от Андрей Огородник

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