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Футбол

Официально: Сергей Кравченко — игрок Черноморца

отАндрей Огородник

Фев 2, 2021 , ,
Сергей Кравченко

Несмотря на заявления руководства СК «Днепр-1» о завершении карьеры опытнейшим полузащитником Сергеем Кравченко, 37-летний ветеран ещё, как минимум полгода будет иметь возможность выходить на футбольное поле.

Как сообщает официальный сайт одесского «Черноморца», Сергей Кравченко подписал с их клубом полноценный контракт, условия которого не разглашаются. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.

Отметим, несмотря на солидный для футбола возраст, Сергей Кравченко сыграл в нынешнем сезоне в 11 матчах и сделал три результативные передачи.

от Андрей Огородник

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