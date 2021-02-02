Официально: Сергей Кравченко — игрок Черноморца

Несмотря на заявления руководства СК «Днепр-1» о завершении карьеры опытнейшим полузащитником Сергеем Кравченко, 37-летний ветеран ещё, как минимум полгода будет иметь возможность выходить на футбольное поле.

Как сообщает официальный сайт одесского «Черноморца», Сергей Кравченко подписал с их клубом полноценный контракт, условия которого не разглашаются. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.

Отметим, несмотря на солидный для футбола возраст, Сергей Кравченко сыграл в нынешнем сезоне в 11 матчах и сделал три результативные передачи.