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Футбол

СК Днепр-1 усилится форвардом молодежной сборной Хорватии

отАндрей Огородник

Фев 2, 2021 , ,
Марио Чуже

Последняя команда чемпионата Украины по футболу СК «Днепр-1» в скором времени может усилить линию атаки своего клуба.

По информации авторитетного хорватского издания Večernji list, тренерский штаб днепровского клуба рассматривает вариант с приглашением 21-летнего нападающего загребского «Динамо» Марио Чуже. СК «Днепр-1» может взять игрока в аренду до конца сезона.

Отметим, Марио Чуже является игроком молодежной сборной Хорватии. В составе загребского «Динамо» он отыграл 14 матчей, в которых забил два гола. Также он играл на правах аренды за «Истру 1961» и «Локомотиву», в составе первых отметился 8 забитыми мячами и 3 ассистами в 20 встречах, вторых – 2 результативными передачами в 7 матчах.

от Андрей Огородник

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