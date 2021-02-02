Три игрока Зари под прицелом скаутов из Серии А

Луганская «Заря» в перспективе может продать ещё несколько своих ключевых исполнителей.

По информации неофициального сайта «Зари», во время вчерашнего товарищеского матча против македонской «Шкендии» на трибунах присутствовали скауты неназванных клубов из Серии А. Целью наблюдения были три игрока команды Виктора Скрипника Владислав Кабаев, Егор Назарина и Владислав Кочергин.

Отметим, слухи не впервые связывают Кочергина с клубами из ТОП-5 чемпионатов. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику клубов чемпионата Германии.