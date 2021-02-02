Яремчук намерен покинуть Гент

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук твердо намерен в скором времени покинуть бельгийский «Гент».

По информации Voetbal24, после того, как руководство «индейцев» отвергло предложения римской «Ромы» и лиссабонского «Спортинга», украинский нападающий был очень разозлен. Вместе со своим окружением он ищет варианты смены клуба, причем рассчитывает покинуть «Гент» ещё этой зимой.

Напомним, Роман Яремчук является лидером атак «Гента». Ранее сообщалось, что за игрока были готовы заплатить 12 миллионов евро, но бельгийский клуб желает выручить на трансфере игрока не менее 20 миллионов.