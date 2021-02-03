Агробизнес усилился четырьмя новичками

Волочиский «Агробизнес», который после первой половины сезона сенсационно лидирует в Первой лиге чемпионата Украины, претендуя на то, чтобы стать первым клубом их Хмельницкой области в элиту украинского футбола, пополнил свой состав четырьмя новыми игроками.

Как сообщает официальный сайт «пекарей», новичками команды стали 21-летний вратарь Антон Задерейко, 25-летний защитник Владислав Шаповал, 21-летний хавбек Евгений Емаев и 26-летний форвард Иван Гливий. Условия личных контрактов не разглашаются.

Отметим, сегодня «Агробизнес» должен сыграть товарищеский матч против черниговской «Десны».