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Футбол

Агробизнес усилился четырьмя новичками

отАндрей Огородник

Фев 3, 2021 , ,

Волочиский «Агробизнес», который после первой половины сезона сенсационно лидирует в Первой лиге чемпионата Украины, претендуя на то, чтобы стать первым клубом их Хмельницкой области в элиту украинского футбола, пополнил свой состав четырьмя новыми игроками.

Как сообщает официальный сайт «пекарей», новичками команды стали 21-летний вратарь Антон Задерейко, 25-летний защитник Владислав Шаповал, 21-летний хавбек Евгений Емаев и 26-летний форвард Иван Гливий. Условия личных контрактов не разглашаются.

Отметим, сегодня «Агробизнес» должен сыграть товарищеский матч против черниговской «Десны».

от Андрей Огородник

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