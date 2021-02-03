Аргентинский гранд нацелился на полузащитника Динамо

Вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена пользуется огромным спросом среди потенциальных работодателей.

Как сообщает Динамомания, ссылаясь на аргентинскую прессу, серьезный интерес к уругвайскому футболисту проявляет «Бока Хуниорс». Инициатором приглашения выступает главный тренер аргентинского гранда Мигель Руссо, правда, «Динамо» не спешит расставаться с одним из своих основных исполнителей.

Напомним, этой зимой к Карлосу Де Пене приписывали интересе клубов первой десятки АПЛ, а также неназванного клуба из МЛС.