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Футбол

Аргентинский гранд нацелился на полузащитника Динамо

отАндрей Огородник

Фев 3, 2021 , ,
Карлос Де Пена

Вингер киевского «Динамо» Карлос де Пена пользуется огромным спросом среди потенциальных работодателей.

Как сообщает Динамомания, ссылаясь на аргентинскую прессу, серьезный интерес к уругвайскому футболисту проявляет «Бока Хуниорс». Инициатором приглашения выступает главный тренер аргентинского гранда Мигель Руссо, правда, «Динамо» не спешит расставаться с одним из своих основных исполнителей.

Напомним, этой зимой к Карлосу Де Пене приписывали интересе клубов первой десятки АПЛ, а также неназванного клуба из МЛС.

от Андрей Огородник

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