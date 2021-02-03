Маркевич готов вернуться к тренерской деятельности

Известный украинский специалист Мирон Маркевич готов возглавить один из клубов чемпионата Украины по футболу.

Опытнейший специалист, который неоднократно становился призером чемпионата Украины, а также во главе «Днепра» доходил до финала Лиги Европы, сообщил о желании вернуться к тренерской работе.

Я жду, что кто-то что-то предложит. Хотелось бы, чтобы было предложение из Украины. Но я действительно готов к какому-то серьезному проекту. Соскучился по работе. Если Луческу в 75 лет вернулся к работе, то мне сам Бог велел. С удовольствием еще поработаю, но это должно быть серьезно, чтобы команда ставила задачу играть в еврокубках и под еврокубки были нужные футболисты. Когда ты и в финале играл еврокубка, и с Металлистом шага не хватило, то уже хочешь только экстрима. Хочется вновь сделать что-то подобное