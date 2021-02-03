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Футбол

Официально: Билл — игрок СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Фев 3, 2021 , ,
Билл

Днепровский СК «Днепр-1» пополнил свой состав ещё одним достаточно перспективным новичком.

Как и ожидалось, днепровский клуб заполучил в свои ряды воспитанника бразильского «Фламенго» Билла, который перешел в СК «Днепр-1» на правах аренды, о чем сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан до конца сезона с правом дальнейшего выкупа.

Стоить отметить, что пока игрок не может присоединиться к основной команде из-за карантинных ограничений, тем не менее, он работает с юношеской командой СК «Днепр-1» и даже забил свой первый гол.

от Андрей Огородник

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