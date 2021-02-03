Официально: Денис Васин перешел в Ингулец

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу «Ингулец» подписал в свои ряды достаточно известного по меркам местного футбола исполнителя.

Как сообщает официальный сайт петровского клуба, контракт был подписан с 31-летним экс-футболистом полтавской «Ворсклы» Денисом Васиным. Интересно, что пресс-служба «Ингульца» заявляет об аренде игрока до конца сезона, в то время, как не так давно сообщалось, что полузащитник покинул «Ворсклу» на правах свободного агента.

Напомним, Денис Васин является воспитанником «Черноморца», откуда вызывался в юношеские сборные Украины. Помимо одесситов, он успел поиграть за «Карпаты», «Сталь», «Мариуполь», а также в чемпионате Беларуси.