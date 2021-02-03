Талант Динамо Загреб должен присоединится к СК Днепр-1 на турецком сборе

Аутсайдер чемпионата Украины СК «Днепр-1» все ближе к подписанию молодого хорватского таланта Марио Чуже.

Как сообщает неофициальный сайт болельщиков «Днепра», переговоры по переходу 21-летнего атакующего полузащитника завершились успешно. Игрок перейдет в СК «Днепр-1» на правах аренды, срок которой будет рассчитан до конца сезона. Также в соглашении было предусмотрено продление аренды и возможность выкупа игрока.

Напомним, этой зимой состав СК «Днепр-1» уже пополнили Заури Махарадзе и Вагнер. Также ожидается прибытие в команду бразильского вингера Билла.