EURO.com.ua

Футбол

Талант Динамо Загреб должен присоединится к СК Днепр-1 на турецком сборе

отАндрей Огородник

Фев 3, 2021 , ,
Марио Чуже

Аутсайдер чемпионата Украины СК «Днепр-1» все ближе к подписанию молодого хорватского таланта Марио Чуже.

Как сообщает неофициальный сайт болельщиков «Днепра», переговоры по переходу 21-летнего атакующего полузащитника завершились успешно. Игрок перейдет в СК «Днепр-1» на правах аренды, срок которой будет рассчитан до конца сезона. Также в соглашении было предусмотрено продление аренды и возможность выкупа игрока.

Напомним, этой зимой состав СК «Днепр-1» уже пополнили Заури Махарадзе и Вагнер. Также ожидается прибытие в команду бразильского вингера Билла.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Официально: Билл — игрок СК Днепр-1

Фев 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Аргентинский гранд нацелился на полузащитника Динамо

Фев 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Маркевич готов вернуться к тренерской деятельности

Фев 3, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

тринадцать − 5 =

Вы пропустили

Футбол

Официально: Билл — игрок СК Днепр-1

Фев 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Аргентинский гранд нацелился на полузащитника Динамо

Фев 3, 2021 Андрей Огородник
Хоккей

Краматорск усилился тремя новичками

Фев 3, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Маркевич готов вернуться к тренерской деятельности

Фев 3, 2021 Андрей Огородник