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Футбол

Воспитанник Металлиста продолжит карьеру в Латвии

отАндрей Огородник

Фев 3, 2021 , ,
Олег Синица

Бывший полузащитник львовского «Руха» Олег Синица не долго оставался без команды.

Как сообщает официальный сайт латвийского «Вентспилса», украинский полузащитник подписал контракт с их клубом. Условия личного соглашения 24-летнего полузащитника не разглашаются.

Напомним, Олег Синица является воспитанником школы харьковского «Металлиста». На взрослом уровне играл в составе «Металлист 1925» и львовского «Руха».

Сейчас в составе «Вентспилса» уже играют два украинца Андрей Сахневич и Константин Махновский.

от Андрей Огородник

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