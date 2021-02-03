Воспитанник Металлиста продолжит карьеру в Латвии

Бывший полузащитник львовского «Руха» Олег Синица не долго оставался без команды.

Как сообщает официальный сайт латвийского «Вентспилса», украинский полузащитник подписал контракт с их клубом. Условия личного соглашения 24-летнего полузащитника не разглашаются.

Напомним, Олег Синица является воспитанником школы харьковского «Металлиста». На взрослом уровне играл в составе «Металлист 1925» и львовского «Руха».

Сейчас в составе «Вентспилса» уже играют два украинца Андрей Сахневич и Константин Махновский.