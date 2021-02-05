Швед жалеет, что выбрал Селтик вместо Генка

Украинский полузащитник «Мехелена» Марьян Швед отметил, что, возможно, ошибся с переходом в «Селтик» в 2019-м

По его словам, «Генк» делал предложение лучше, чем шотландский клуб, в который решил перейти после консультации с агентами.

«Оглядываясь назад, возможно, это был неправильный выбор. Если бы знал, что буду иметь сейчас, мог выбрать чемпионат Бельгии и перейти в «Генк», – сказал Швед в интервью GVA.

Также он добавил, что не хочет говорить о «Селтике», так как сейчас играет в «Мехелене».

Напомним, «Мехелен» арендует украинца у «Селтика».