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Футбол

Заря в ближайшее время подпишет Шахаба

отСергей Сумской

Фев 5, 2021 , , ,

Форвард донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди в ближайшие несколько дней станет футболистом луганской «Зари», передает zoryafc.com.

Команды уже согласовали трансфер 25-летнего иранца, в ближайшее время он присоединится к луганчанам.

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин подтвердил, что трансфер Захеди состоится. Сумма сделки составит 365 000 долларов.

«Мы решили все нюансы с президентом луганского клуба Геллером. Взяли дело под свой контроль и нашли точки соприкосновения. «Олимпик» получит за Шахаба 365 000 долларов», – приводит слова Гельзина Footboom.

от Сергей Сумской

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