Борячук вылетел из игры, как минимум на месяц

Воспитанник донецкого «Шахтера» Андрей Борячук никак не может перезагрузить свою карьеру.

Пополнив состав львовского «Руха» этой зимой, 24-летний украинский нападающий столкнулся с новой проблемой. На днях он был прооперирован в связи с удалением аппендикса. Приблизительный срок возвращения игрока не раньше марта этого года.

Напомним, свой первый официальный матч в этом году «Рух» проведет через неделю против полтавской «Ворсклы». К слову, по последним слухам, место в атаке Борячука может занять Евгений Селезнев.