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Футбол

Дмитрий Задерецкий покинул Подолье

отАндрей Огородник

Фев 7, 2021 , ,
Дмитрий Задерецкий

Хмельницкое «Подолье», которое в нынешнем сезоне достаточно неожиданно идет среди главных претендентов на повышение в классе, во второй половине сезона не сможет рассчитывать на своего основного игрока Дмитрия Задерецкого.

Как сообщает meta-ratings.com.ua, стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Причины ухода игрока не сообщаются.

Напомним, Задерецкий пополнил состав «Подолья» прошлым летом, сыграв за хмельницкий клуб 11 матчей. Ранее он успел поиграть в составе «Полесья», «Волыни», «Авангарда» и других клубах Первой и Второй лиги чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

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