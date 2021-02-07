Дмитрий Задерецкий покинул Подолье

Хмельницкое «Подолье», которое в нынешнем сезоне достаточно неожиданно идет среди главных претендентов на повышение в классе, во второй половине сезона не сможет рассчитывать на своего основного игрока Дмитрия Задерецкого.

Как сообщает meta-ratings.com.ua, стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Причины ухода игрока не сообщаются.

Напомним, Задерецкий пополнил состав «Подолья» прошлым летом, сыграв за хмельницкий клуб 11 матчей. Ранее он успел поиграть в составе «Полесья», «Волыни», «Авангарда» и других клубах Первой и Второй лиги чемпионата Украины.