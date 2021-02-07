Легенда Александрии продолжит карьеру в Полесье

Житомирское «Полесье», которое проводит свой дебютный сезон в Первой лиге чемпионата Украины, сумело пополнить свой состав сразу несколькими достаточно известными исполнителями.

Как сообщает официальный сайт клуба, новичками команды стали Бадри Акубардия, Антон Яшков, Денис Островский и Василий Грицук. Особое внимание стоит уделить последнему новичку команды, который в течении длительного времени был одним из лидеров «Александрии».

После первого круга житомирское «Полесье» идет на десятом месте в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующей тройки на девять очков.