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Футбол

Манчестер Сити уничтожил Ливерпуль

отСергей Сумской

Фев 7, 2021 ,

В центральном матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома проиграл «Манчестер Сити». За «Горожан» голами отметились Гюндоган, Стерлинг и Фоден, а за хозяев поля забил Салах, который реализовал пенальти.

Ливерпуль – Манчестер Сити 1:4

Голы:

0:1 – 49 Гюндоган, 1:1 – 63, пенальти Салах, 1:2 – 73 Гюндоган, 1:3 – 76 Стерлинг, 1:4 – 83 Фоден.

Ливерпуль – Алиссон, Фабиньо, Александер-Арнолд, Робертсон (Цимикас, 85), Джонс (Милнер, 68), Тиаго Алькантара (Шакири, 68), Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Фирмино.

Манчестер Сити – Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Родри, Марез (Габриэл Жезус, 72), Бернарду Силва.

Предупреждения:

Тиаго Алькантара (3), Рубен Диаш (62), Фабиньо (70).

от Сергей Сумской

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