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Футбол

Рух усилиться аргентинским легионером

отАндрей Огородник

Фев 7, 2021 , ,
Рух

Львовский «Рух», который вторую половину сезона скорей всего проведет в борьбе за сохранения места в элите, в скором времени может усилить свой состав аргентинским легионером.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, вместе с клубом в Украину прилетел аргентинский футболист, чьё имя не разглашается. Потенциальный новичок прошел вместе с командой сборы. Известно, что он выступает на позиции атакующего полузащитника.

Напомним, «Рух» после первой половины сезона идет на 12 месте украинской Премьер лиги, правда, последнее место львовский клуб покинул в крайнем туре перед зимней паузой.

от Андрей Огородник

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