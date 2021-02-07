Рух усилиться аргентинским легионером

Львовский «Рух», который вторую половину сезона скорей всего проведет в борьбе за сохранения места в элите, в скором времени может усилить свой состав аргентинским легионером.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, вместе с клубом в Украину прилетел аргентинский футболист, чьё имя не разглашается. Потенциальный новичок прошел вместе с командой сборы. Известно, что он выступает на позиции атакующего полузащитника.

Напомним, «Рух» после первой половины сезона идет на 12 месте украинской Премьер лиги, правда, последнее место львовский клуб покинул в крайнем туре перед зимней паузой.