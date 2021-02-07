Соболь помог Брюгге обыграть Васланд Беверен

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь стал одним из авторов победы бельгийского «Брюгге» в матче 24 тура чемпионата Бельгии против «Васланд Беверена».

Украинский защитник традиционно вышел в стартовом составе брюссельского клуба на левом фланге обороны и именно после его передачи «Брюгге» повел в счете на 12 минуте. Команда Соболя в итоге выиграла со счетом 2:0, два результативных удара на счету Ланга.

Отметим, в нынешнем сезоне Эдуард Соболь принял участие в 23 матчах, также на его счету пять результативных передач, причем он отличается результативными действиями во втором туре кряду.