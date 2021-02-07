Ворскла отправила своего игрока в чемпионат Румынии

Летний новичок полтавской «Ворсклы» Иван Пешич, который так и не сумел проявить себя в чемпионате Украины в поисках игровой практики отправился в чемпионат Румынии.

Как сообщает официальный инстаграм аккаунт полтавчан, Иван Пешич продолжит свою карьеру в составе «Волунтари», где будет выступать на правах аренды до конца сезона. Отметим, новый клуб игрока идет в зоне вылета румынского чемпионата.

В нынешнем сезоне на счету Ивана Пешича восемь матчей в чемпионате Украины, без результативных действий. Ранее он успел поиграть в чемпионате Казахстана.