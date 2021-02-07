Жозе Рибейру перешел в Колос?

Коваливский «Колос» продолжает искать варианты усиления среди игроков академии киевского «Динамо».

По информации издания sportanalytic.com ряды коваливского клуба пополнил 17-летний талант «Динамо» Жозе Рибейру, который уже присоединился к новому клубу и успел даже сделать несколько фотографий с новыми партнерами по команде.

Стоить отметить, что Жозе Рибейру является сыном украинки и бразильца. Начинал свою футбольную карьеру игрок в академии донецкого «Шахтера», но перебрался в академию «Динамо».