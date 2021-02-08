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Футбол

Динамо готово было обменять Родригеша на Бупендзу

отАндрей Огородник

Фев 8, 2021 , ,
Аарон Бупендза

Киевское «Динамо» этой зимой проявляло серьезный интерес к габонскому нападающему турецкого «Хатайспора» Аарону Бупендзе.

Как уже сообщалось ранее, чтобы убедить турецкий клуб отпустить свою главную звезду вице-чемпионы Украины предлагали девять миллионов евро, но получили отказ.

По информации Metaratings.ru, была и вторая попытка киевлян заполучить 24-летнего форварда, но их предложение обмена Жерсона Родригеша с небольшой доплатой также отклонили.

Сообщается, что сейчас фаворитом борьбы за габонского форварда является российский «Краснодар».

от Андрей Огородник

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