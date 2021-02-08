Ингулец подпишет, как минимум двух легионеров

Середняк чемпионата Украины по футболу петровский «Ингулец» в скором времени объявит о подписании новичков команды.
Владелец клуба Александр Поворознюк подтвердил информацию, что ряды команды пополнят несколько легионеров, хотя и не назвал их имени.
«Давайте подпишем, а потом уже обо всем поговорим. Там будет не только нападающий – будем много игроков. Минимум двоих иностранцев мы подпишем», — сказал Александр Григорьевич.
Напомним, ранее сообщалось, что на просмотре в «Ингульце» находятся тунисский нападающий Адель Беттаиб, нидерландский защитник Хеннош Асмелаш, а также защитник из Туниса Мохамед Али Бен Салем.