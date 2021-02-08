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Футбол

Ингулец подпишет, как минимум двух легионеров

отАндрей Огородник

Фев 8, 2021 , , ,
Александр Поворознюк

Середняк чемпионата Украины по футболу петровский «Ингулец» в скором времени объявит о подписании новичков команды.

Владелец клуба Александр Поворознюк подтвердил информацию, что ряды команды пополнят несколько легионеров, хотя и не назвал их имени.

«Давайте подпишем, а потом уже обо всем поговорим. Там будет не только нападающий – будем много игроков. Минимум двоих иностранцев мы подпишем», — сказал Александр Григорьевич.

Напомним, ранее сообщалось, что на просмотре в «Ингульце» находятся тунисский нападающий Адель Беттаиб, нидерландский защитник Хеннош Асмелаш, а также защитник из Туниса Мохамед Али Бен Салем.

от Андрей Огородник

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