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Футбол

Металл усилится экс-защитником ФК Львов

отАндрей Огородник

Фев 8, 2021 , ,
Артем Недоля

Харьковский «Металл», который является безоговорочным фаворитом в борьбе за выход в Первую лигу чемпионата Украины, продолжает смотреть потенциальных новичков.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, на просмотре в команде Александра Кучера находиться 27-летний защитник Артем Недоля, который является свободным агентом.

Отметим, последним клубом игрока был ФК «Львов», где он правда большим количеством игрового времени похвастаться не мог, сыграв лишь в трех матчах чемпионата Украины по футболу. Ранее он также успел поиграть за «Кремень», «Полесье», «Полтаву» и другие клубы низших дивизионов чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

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