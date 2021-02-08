Металл усилится экс-защитником ФК Львов

Харьковский «Металл», который является безоговорочным фаворитом в борьбе за выход в Первую лигу чемпионата Украины, продолжает смотреть потенциальных новичков.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, на просмотре в команде Александра Кучера находиться 27-летний защитник Артем Недоля, который является свободным агентом.

Отметим, последним клубом игрока был ФК «Львов», где он правда большим количеством игрового времени похвастаться не мог, сыграв лишь в трех матчах чемпионата Украины по футболу. Ранее он также успел поиграть за «Кремень», «Полесье», «Полтаву» и другие клубы низших дивизионов чемпионата Украины.