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Футбол

Нива Тернополь усилиться бразильским легионером

отАндрей Огородник

Фев 8, 2021 , ,
Араужо

Бразильский экс-форвард ФК «Львов» Энрике Араужо сменит ещё один клуб в украинском чемпионате.

Как сообщает Meta-ratings, 22-летний форвард находиться на просмотре в тернопольской «Ниве». Игрок уже принял участие в недавнем товарищеском матче против луцкой «Волыни» и достаточно неплохо проявил себя, чем помог клубу выиграть в «крестоносцев» со счетм 3:2.

Напомним, в активе Энрике Араужо выступления в составе ФК «Львов» и «Миная». Также он успел поиграть в Словакии, где защищал цвета «Локомотивы» и » Кошице».

от Андрей Огородник

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