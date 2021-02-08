Нива Тернополь усилиться бразильским легионером

Бразильский экс-форвард ФК «Львов» Энрике Араужо сменит ещё один клуб в украинском чемпионате.

Как сообщает Meta-ratings, 22-летний форвард находиться на просмотре в тернопольской «Ниве». Игрок уже принял участие в недавнем товарищеском матче против луцкой «Волыни» и достаточно неплохо проявил себя, чем помог клубу выиграть в «крестоносцев» со счетм 3:2.

Напомним, в активе Энрике Араужо выступления в составе ФК «Львов» и «Миная». Также он успел поиграть в Словакии, где защищал цвета «Локомотивы» и » Кошице».