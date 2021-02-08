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Футбол

Рубикон усилился ивуарийским нападающим

отАндрей Огородник

Фев 8, 2021 , ,
Нене Джуниор

Один из аутсайдеров Второй лиги чемпионата Украины столичный «Рубикон» усилил свой состав рядом новичков.

Как сообщает Sport Arena, сразу четыре футболиста пополнили ряды киевского клуба. Речь идет о Олеге Луценко, Андрее Прияне, Александре Безпалом и Нене Джуниоре.

Особое внимание стоить уделить последнему новичку команду. Нене Джуниор является 18-летним легионером из Кот Д’Ивуара. Юный нападающий здорово проявил себя в зимних матчах подготовительных сборов и вторую половину сезона начнет в составе «Рубикона».

от Андрей Огородник

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