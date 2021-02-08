Рубикон усилился ивуарийским нападающим

Один из аутсайдеров Второй лиги чемпионата Украины столичный «Рубикон» усилил свой состав рядом новичков.

Как сообщает Sport Arena, сразу четыре футболиста пополнили ряды киевского клуба. Речь идет о Олеге Луценко, Андрее Прияне, Александре Безпалом и Нене Джуниоре.

Особое внимание стоить уделить последнему новичку команду. Нене Джуниор является 18-летним легионером из Кот Д’Ивуара. Юный нападающий здорово проявил себя в зимних матчах подготовительных сборов и вторую половину сезона начнет в составе «Рубикона».