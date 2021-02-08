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Футбол

Верес просматривает двух перспективных бразильцев

отАндрей Огородник

Фев 8, 2021 , ,
Яго Перрейра

Ровенский «Верес», чьё выступление в нынешнем сезоне стало одним из главных открытий чемпионата Украины среди команд Первой лиги, продолжает активные поиски усиления состава.

Как сообщает официальный сайт «народной команды», сейчас на просмотре находятся два молодых таланта из чемпионата Бразилии. Речь идет о двух полузащитниках: 20-летнем Яго Фелипе Перрейре и 21-летнем Густаво Энрике Кабрале де Соузе.

Стоить отметить, что если Густаво де Соуза последнее время выступал в чемпионате штата Сан-Паулу за «Сан-Бернардо», то Яго Перрейра вместе с клубом «Куябу» завоевал право выступать в следующем сезоне в Серии А.

от Андрей Огородник

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