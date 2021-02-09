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Футбол

Артур Авагимян перейдет в Маруиполь

отАндрей Огородник

Фев 9, 2021 , ,
Артур Авагимян

Успешные полгода в исполнении вингера одесского» Черноморца» Артура Авагимяна не остались без внимания клубов украинской Премьер лиги.

По информации FootBoom, 24-летний полузащитник близок к переходу в ФК «Маруиполь». Сделка близка к завершению, правда, пока не известны условия возможного перехода.

Стоить отметить, что для Авагимяна «Маруиполь» не чужой клуб. Именно в азовском клубе он дебютировал в УПЛ. Напомним, что по версии тренеров Первой лиги, именно он является лучшим игроком первой половины сезона второго по силе дивизиона страны.

от Андрей Огородник

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