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Футбол

Мариуполь открестился от Вакулы

отАндрей Огородник

Фев 9, 2021 , ,
Владислав Вакула

Полузащитник молодежной сборной Украины Владислав Вакула «вляпался» в очень неприятную ситуацию.

Как уже сообщалось ранее, сегодня ночью молодой полузащитник в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП. По неофициальной информации он возвращался с дня рождения вице-президента «Мариуполя» Андрея Санина.

Пресс-служба азовского клуба тут же опровергла эту информацию:

«Владислав Вакула не является футболистом ФК Мариуполь, а, следовательно, ни на каком дне рождения руководства клуба он не мог быть» — заявили в клубе.

Напомним, после того, как Вакулу отчислили из «Десны» за нарушение режима, игрок на своей странице в Инстаграм сообщил, что вернулся в «Маруиполь».

от Андрей Огородник

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