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Футбол

Цитаишвили: Сейчас Цыганков сильнее меня, нельзя спорить

отСергей Сумской

Фев 9, 2021 ,

Арендованный у киевского «Динамо» хавбек полтавской «Ворсклы» Георгий Цитаишвили отметил, что Виктор Цыганков является одним из лучших в столичной команде.

По его словам, футболист играет и стоит больших денег.

«Я сыграл 20 матчей, он – 200, образно. Конечно, он сейчас сильнее меня, нельзя спорить. Но в будущем я могу конкурировать с ним, когда я получу достаточно опыта в футболе. У меня нет опыта.

Никто не вечный, но он лидер команды. Естественно, конкурировать тяжело, он стоит больших денег, он уже себя проявил», – сказал Цитаишвили в интервью SportArenaTV.

от Сергей Сумской

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