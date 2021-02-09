EURO.com.ua

Футбол

Ворскла готовит трансфер єкс-защитника юношеской сборной Нидерландов

отАндрей Огородник

Фев 9, 2021 , ,
Брэдли де Нойер

Полтавская «Ворскла» в скором времени может в очередной раз удивить своей работой на трансферном рынке.

По информации телеграм-канала Бей-Беги, полтавчане очень близки к подписанию 23-летнего нидерландского защитника Брэдли де Нойера. Сообщается, что переговоры находятся на финальном этапе. Будет ли это полноценный трансфер, или же аренда не сообщается.

Отметим, Брэдли де Нойер принадлежит румынскому «Вииторулу». В нынешнем сезоне на счету левого защитника 12 матчей и одна результативная передача. В свое время игрок вызывался в юношескую сборную Нидерландов.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Назвали претендентов на звание лучшего тренера Украины в 2020-м

Фев 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Цитаишвили: Сейчас Цыганков сильнее меня, нельзя спорить

Фев 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Коваленко попал в предварительную заявку на полуфинал Кубка Италии

Фев 9, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − одиннадцать =

Вы пропустили

Бокс

Тайсон – Холифилд проведут третий бой

Фев 9, 2021 Сергей Сумской
Бокс

Теофимо Лопес-старший: сообщил, чем Ломаченко помог его сыну

Фев 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Назвали претендентов на звание лучшего тренера Украины в 2020-м

Фев 9, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Цитаишвили: Сейчас Цыганков сильнее меня, нельзя спорить

Фев 9, 2021 Сергей Сумской