Ворскла готовит трансфер єкс-защитника юношеской сборной Нидерландов

Полтавская «Ворскла» в скором времени может в очередной раз удивить своей работой на трансферном рынке.

По информации телеграм-канала Бей-Беги, полтавчане очень близки к подписанию 23-летнего нидерландского защитника Брэдли де Нойера. Сообщается, что переговоры находятся на финальном этапе. Будет ли это полноценный трансфер, или же аренда не сообщается.

Отметим, Брэдли де Нойер принадлежит румынскому «Вииторулу». В нынешнем сезоне на счету левого защитника 12 матчей и одна результативная передача. В свое время игрок вызывался в юношескую сборную Нидерландов.